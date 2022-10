Ragusa, l’ex assessore Barone: “Nessun progetto politico”

“Nessun progetto politico in contrapposizione con quello di Peppe Cassì”. L’ex assessore comunale di Ragusa, Ciccio Barone, ha chiarito la sua posizione dopo essere stato defenestrato dal sindaco che nei giorni scorsi gli ha revocato le deleghe. “Io con Cassì sono stato sempre chiaro ed onesto ma non mi può puntare il dito e accusarmi se faccio una rimpatriata con alcuni amici, anche politici, con i quali in passato abbiamo condivido tante cose. Se mi si vede con Dipasquale o con Leontini è perchè abbiamo rapporti amicali e se ci vado a cena non significa che passo con la sinistra. Se incontro un candidato alle elezioni o un amico che mi annuncia un nuovo progetto politico, non mi si può vietare di esprimere il mio “in bocca al lupo”. Questo ha spiegato Barone nel corso della sua conferenza stampa tenuta presso i Giardini iblei.

Il sindaco Peppe Cassì aveva annunciato la sua decisione con una nota: “A causa del venir meno del necessario rapporto fiduciario con l’assessore Francesco Barone, ho ritenuto di revocare tutte le deleghe a lui assegnate che, allo stato, sono trattenute ad interim dal sottoscritto”.

“Sentirmi dire che mancava fiducia in me – replica Barone – è offensivo perché fa pensare a chissà quali problemi, a cose negative. ho sempre lavorato in maniera onesta e trasparente per Ragusa e credo che i risultati per quanto ho fatto siamo alla luce del giorno. Sono stato sempre accusato in Giunta di troppa visibilità, perché facevo le dirette su Facebook. Evidentemente davo fastidio a qualcuno dei miei colleghi assessori. Io non mi sono mai fermato in questi quattro anni, ho lavorato anche a ferragosto per il controllo nelle spiagge, sacrificando tempo per la mia famiglia quando, invece, altri erano ai party a bordo piscina”.

