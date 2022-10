“A Modica il sabato non si dorme”…Riceviamo

Sabato non si dorme…in Viale medaglie D’Oro. Da tempo i cittadini del Viale non possono riposare o dormire, se non prima delle due o tre del mattino, non possono seguire un programma in tv, non possono conversare e, cosa più grave, non possono dormire. Dalle 21 comincia il circuito, quindici/venti motorini e motocross si sfidano, fanno esibizioni, gare, il tutto producendo un baccano enorme. Passano come proiettili a cento all’ora, con rombo assordante. Si è provato a chiamare i vigili, ma ce ne sono pochissimi e poi smontano alle ore 20. Le forze dell’ordine contattate sono sempre impegnate in cose più serie.

È vero, qualcosa è stata fatta, ma il fenomeno ora è molto peggiorato. A nostro parere si dovrebbe intervenire non solo sui ragazzi (in primis sequestrando i motorini), ma anche,con una azione di persuasione prima, per poi passare ad un’azione più seria di ammonizione (arrivando anche alla chiusura dei locali per i recidivi), sulle officine che truccano i motori. Preoccupati per la nostra salute, preoccupati per la persistente inciviltà impunita e poco fiduciosi che tale segnalazione abbia un seguito, confidiamo in una più attenta edefficace azione di controllo da parte degli organi competenti.

Speriamo che sabato notte piova… così si potrà dormire.

Alcuni cittadini di Viale Medaglie D’Oro

