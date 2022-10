Csen Ragusa. Tiro dinamico sportivo, circa 80 tiratori all’appuntamento

TIRO DINAMICO SPORTIVO, UN’OTTANTINA DI TIRATORI AL PRIMO APPUNTAMENTO TENUTO IN SICILIA. LA SODDISFAZIONE DI CSEN RG

Tiro dinamico sportivo, che passione. Si è concluso lo scorso fine settimana il quadrangolare Trinacria che, disputato presso l’associazione Triquetra, ha visto la partecipazione di circa 80 tiratori. Il quadrangolare è stato promosso dall’Asd Sniper Dinamico Pedalino con presidente Paolo Saraceno; Asd tiro dinamico Catania presieduta da Angelo Mirabella; Asd Palermo tiro dinamico Francesco Montesanto; Asd tiro dinamico Nebrodi (Messina) Cadetto con presidente Tindaro Cusmà; e, ancora, Asd tiro dinamico (Pachino) con presidente Gianluca Belfiore; Asd Mogavero tiro dinamico (Collesano) con presidente Paolo Mogavero; e, infine, Asd Triquetra tiro dinamico (Noto) con presidente Andrea Lanteri. “Dopo che abbiamo sottoscritto la convenzione con la Federazione italiana di tiro dinamico sportivo – spiega il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – questo è stato il primo appuntamento in Sicilia e devo sottolineare che i numeri registrati sono stati importanti, al di sopra di ogni più rosea previsione”. Erano presenti, oltre a Cassisi, anche Maurizio Agricola, vicepresidente regionale Csen Sicilia, e il responsabile del comitato per quanto riguarda questa specialità, vale a dire Gianni Canzonieri, che è anche componente della commissione nazionale. Questi, invece, i nominativi dei primi tre classificati per le varie categorie. Production: Emanuele Canzonieri, Filippo Cardella e Vincenzo Rendo; stessa categoria ma Senior, primo Vincenzo Perez, secondo Gianluca Scerbo. Nella Optic, Salvatore Cannata, Paolo Nanfitò e Corrado Vicari. Nella categoria Open, Andrea Lanteri, Angelo Mirabella e Giuseppe Maucieri. Infine, nella Pcc Francesco Maganuco, Giuseppe Costanzo e Andrea Sgroi. “Siamo molto soddisfatti dai riscontri ottenuti – continua Cassisi – e questo costituisce un buon viatico per gli appuntamenti futuri che abbiamo in mente di organizzare per fare accrescere sempre di più l’interesse verso questa disciplina sportiva”.

