Calcio.Andrea Menghini è il nuovo allenatore del Città di Comiso

La società del Città di Comiso, con in testa il Presidente Totò Scifo, annuncia ufficialmente il nuovo allenatore: Andrea Menghini, nato a Torino, il 13/07/1968, Licenza Uefa A

Menghini, ha un passato da calciatore, dove ha militato in squadre importanti, partendo dal Settore Giovanile del Torino, a Pavia, Livorno, Torino, per poi mettere le scarpe con i tacchetti al chiodo ed iniziare la sua carriera da allenatore, proprio nella stessa squadra e per la stessa società dove ha iniziato.

Il commento del nuovo mister Verdearancio:

“Mi ha convinto la serietà delle persone che compongono la società insieme alla voglia di costruire qualcosa di importante e duraturo per l’ambiente calcio del Città di Comiso”.

La società del Città di Comiso ringrazia in modo particolare il mister in seconda Emanuele Monaco, per esser stato un valido pilastro per la squadra e per i risultati ottenuti in una settimana, e da il benvenuto al nuovo mister Andrea Menghini.

