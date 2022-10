Calcio. Il Santa Croce ospita il Milazzo e spera nel trend positivo

Il Santa Croce calcio ritorna a giocare in casa e lo farà affrontando il Milazzo per la settima giornata del campionato di Eccellenza. I biancazzurri dopo il pareggio esterno contro il Palazzolo, vogliono continuare nella striscia positiva per rimpinguare la classifica e incamerare punti in ottica salvezza. La squadra di Lucenti però dovrà vedersela contro i rossoblù allenati da Venuto che da neopromossi non vogliono per nulla rischiare di perdere la categoria. I mamertini sono infatti ritornati nel massimo campionato regionale dopo tre anni di assenza e hanno assemblato una squadra di tutto rispetto che finora ha raccolto meno di quanto meritato. D’altro canto i rossoblù mamertini stanno pagando oltremodo lo scotto del cambio di categoria, ma si tratta di un periodo momentaneo perché i valori della rosa a disposizione di mister Venuto sono di un certo spessore tecnico. In casa Santa Croce la gara di sabato pomeriggio è stata preparata con una certa delicatezza, ma sostanzialmente come le altre già affrontate precedentemente. Lucenti ha, comunque, lavorato sodo facendo mantenere alta la tensione alla squadra e nella sgambata di metà settimana ha mischiato le carte, evitando di dare indiscrezioni sull’undici titolare. Di certo sarà della gara il centrocampista Billy Sene Pape che ha scontato la giornata di squalifica, mentre si cercherà di recuperare qualche giocatore che dopo Palazzolo ha marcato visita in infermeria.

Di seguito la presentazione della gara del dg Nunzio Calogero

” Ci aspetta una gara durissima contro il Milazzo. Le squadre messinesi di quest’anno sono tostissime e il Milazzo è certamente una squadra da non sottovalutare. Le squadre messinesi che abbiamo incontrato finora (la Nebros e la Jonica) hanno avuto come caratteristica: la forte personalità, la corsa e la cattiveria agonistica. Il Milazzo non sarà da meno delle squadre che abbiamo già affrontato e quindi dovremo stare attenti a contenere il loro gioco. La gara comunque dovrà essere affrontata come tutte le altre che abbiamo già giocato, vale a dire, con la consapevolezza delle nostre potenzialità e soprattutto, con la consapevolezza dei nostri limiti. Noi come sempre giocheremo per vincere perché un risultato positivo contro una nostra diretta concorrente alla corsa per la salvezza, farebbe bene al morale, ma, soprattutto ci farebbe mantenere a distanza le posizioni basse della classifica”.

La gara si giocherà allo stadio “Kennedy” di Santa Croce Camerina e avrà inizio alle ore 15.30. A dirigere la gara sarà il signor Rosario Zangara della sezione arbitrale di Palermo che sarà assistito dai signori Manuele Finocchiaro della sezione di Acireale e Alessandro Cottone della sezione di Palermo.

Salva