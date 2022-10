Ritardi Irsap e fondi a rischio per il porto di Pozzallo

Il progetto definitivo per la messa in sicurezza del porto di Pozzallo è quasi pronto, manca soltanto l’individuazione di un’area di cantiere necessaria per la messa a punto degli studi ambientali e degli elaborati progettuali.

Il Comune di Pozzallo, afferma il Sindaco Roberto Ammatuna, ha da tempo chiesto formalmente all’Irsap un’area di cantiere nell’attigua zona industriale, area che peraltro era già stata individuata mediante l’esecuzione di appositi sopralluoghi.

L’IRSAP non ha ancora riscontrato la richiesta e di fatto sta ritardando il completamento del progetto definitivo con il pericolo incombente di fare perdere i 77 milioni di euro del F.S.C. destinati al porto di Pozzallo

