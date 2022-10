Santa Croce. Si completano le pratiche per l’assegnazione di 18 alloggi

La sinergia e la collaborazione istituzionale che l’Istituto autonomo Case popolari, Iacp, ha messo in atto già con altri Comuni, non esclude di certo Santa Croce Camerina, dove si stanno completando le pratiche per l’assegnazione di 18 alloggi di Edilizia residenziale pubblica. “Siamo davvero soddisfatti – commenta il sindaco Peppe Dimartino – per il fatto che, entro fine anno, 18 famiglie potranno entrare nelle nuove case e trascorrervi le feste natalizie. In queste settimane si completeranno le varie pratiche e le graduatorie d’assegnazione. Non possiamo che ringraziare il presidente facente funzione IACP Paolo Santoro e la vice Valentina Spadaro”.

