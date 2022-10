Dieci feriti in un incidente stradale sulla Ragusa-Catania

Ci sono stati 10 persone ferite, e tra queste una bambina di appena un anno e mezzo, in un incidente stradale che ha visto coinvolte quattro autovetture, sulla “194” Catania – Ragusa. Una Land Rover con due coniugi a bordo, mentre percorreva l’arteria in direzione Lentini, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con una Nissan “Qashqai”. Nello scontro sono stati coinvolti altri due veicoli, una Dacia, a bordo della quale viaggiavano due coniugi ragusani con i figli, e una Suzuki Ignis. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Lentini e di Augusta. Sul posto i carabinieri di Augusta.

