Calcio, Serie D. Il Ragusa ne fa 4 al Cittanova

Cittanova-Ragusa 1 – 4

Reti: 16’ Randis; 61’ Cacciola, 63’ Randis, 74’ Catalano, 91’ Crucitti

Cittanova: Moschella; Gaudio (51’ Svaprus), Rao (75’ Losasso), Ruano, Figini, Di Cristina(62’ Melchionna), Fazio, Boscaglia, Giannaula (62’ Gulino), Crucitti, Condomitti. All. Galfano

Ragusa: Busà; Falla, Pertosa, Strumbo; Napoli (81’ Vitelli), Meola (67’ Iseppon), Valenca, Cess, Cacciola (86’ Marfella); Grasso (57’ Catalano), Randis (78’ Laplace). All. Raciti

ARBITRO: Petraglione di Termoli

Quaterna del Ragusa nella tana del Cittanova dopo una prestazione superba dei ragazzi di Raciti che concedono solo il gol della bandiera ai locali, a giochi praticamente chiusi. Alla prestazione fa eco la doppietta di Randis. Busà ha anche parato sul 3-0 un rigore a Crucitti. Dopo un quarto d’ora è in gol. Grasso batte una punizione sulla destra e Randis è pronto all’appuntamento mettendo in rete di testa. Cittanova accusa il colpo ed il Ragusa controlla il gioco tentando ancora la via della rete. Non succede niente nel primo tempo ma il Ragusa si presenta subito nel secondo tempo con una ripartenza avviata al limite dell’area sviluppa sulla fascia destra con imbeccata per Cacciola che raddoppia. Dopo 2’ ancora una ripartenza dopo che Gulino perde palla. Cess lancia Randis ed il diagonale dell’attaccante non perdona. Sullo 0-3 rigore per i calabri ma Crucitti si fa ipnotizzare da Busà. Colpisce ancora il Ragusa con Catalano che chiude un’azione veloce cominciata nella metà campo azzurra. Allo scadere Crucitti s’inventa la rete che accorcia le distanze ma la gara si chiude con quest’unica rete per la formazione di casa.

I risultati della 6^ giornata di andata

Canicattì-Trapani: 2-2

Castrovillari-Sancataldese: 1-0

Acireale-Real Aversa: 0-0

Sant’Agata-S. Luca: 4-1

Cittanovese-Ragusa: 1-4

Lamezia-S.Maria Cilento: 0-1

Locri-Vibonese:1-5

Paternò-Licata: 0-1

Mariglianese-Catania: 1-2

CLASSIFICA

Catania18

Lamezia 15

Vibonese 13

Ragusa 12

Real Aversa 11

S. Agata 9

Locri 9

Acireale 8

S.Maria Cilento 7

Trapani 7*

Canicattì 7

Licata 5

Paternò 4*

Cittanova 4

Mariglianese 3

San Luca 3

Sancataldese 3

*una partita in meno

Salva