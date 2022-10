Pozzallo. Finanziamento per la pulizia delle spiagge

Per il secondo anno consecutivo, a seguito di partecipazione da parte dell’Ufficio Ecologia ad apposito bando regionale, Pozzallo ha avuto assegnato dall’Assessorato Territorio ed Ambiente la somma di € 9.570,64 da destinarsi al servizio straordinario di rimozione dei rifiuti che si trovano abbandonati su spiagge e scogliere, ricadenti in aree di competenza del demanio marittimo regionale. Le aree interessate alla suddetta attività di bonifica sono quelle adiacenti alla scogliera che dal Porto raggiunge la Spiaggia di Maganuco, quella parte di scogliera che costeggia tutto il Paese da ponente a levante, ed il tratto di spiaggia che dai Mammelloni di Pietrenere porta a Santa Maria del Focallo, a limite di confine con il Comune di Ispica.

E’ un’attività straordinaria voluta e finanziata dalla Regione Siciliana ed è finalizzata alla rimozione delle varie tipologie di rifiuti che sono rimasti sparsi lungo le aree marittime.

Il tutto,dichiara il Sindaco Roberto Ammatuna, con l’obiettivo di rendere più accogliente e decorosa la nostra cittadina per i tanti turisti e visitatori che trascorrono le loro giornate nel nostro Comune, all’insegna anche della “Bandiera Blu”. Nell’occasione, un ringranziamento va rivolto a tutti gli addetti del Servizio Ecologia per il costante impegno nell’affrontare e risolvere le questioni ambientali della nostra cittadina.

