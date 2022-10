Far pagare il giusto ai mercatali che operano i giovedì a Modica

“Comprendo bene che l’emergenza economica in cui versa il Comune di Modica impone al Commissario Straordinario, Domenica Ficano, provvedimenti urgenti e misure finalizzate a fare cassa. Nonostante tutto decisione, così come ogni iniziativa che interessa cittadini e commercianti, andrebbe prima discussa nelle opportune sedi”. E’ quanto afferma il Capogruppo della Lega al Consiglio Comunale, Mommo Carpentieri, riferendosi al recupero crediti imposto dal Commissario Straordinario nei confronti di tutti gli operatori mercatali. “Una decisione – continua Carpentieri – che il Commissario, da puro tecnico, ha inteso avviare nei confronti dei tanti operatori che, per vari motivi, si sono trovati costretti a non poter mettersi in regola con il pagamento del suolo pubblico. Preciso che si tratta di tanti operatori che hanno sempre rispettato le scadenze ma che adesso stanno soffrendo la crisi economica ed i rincari dei prezzi così come tutti gli altri cittadini. Per questo, ascoltando diversi commercianti, – afferma Carpentieri – la richiesta sembra chiara, pagare una tassa equa al potenziale d’affari. Attualmente si chiede infatti a tali operatori di saldare circa 2 mila euro l’anno che si traducono in 50 euro per ogni giovedì di mercato a prescindere se poi si svolge o meno. Cifre, secondo i commercianti, sproporzionate ai servizi offerti dal Comune e che potrebbero presto portare alla chiusura definitiva di tante attività mercatali. 50 euro ogni giovedì di mercato andrebbero bene – continua Carpentieri – se il comune provvedesse a fornire anche servizi accessori come delle opportune tettoie per poter lavorare anche durante i giorni di mal tempo oppure la possibilità di svolgere l’attività per l’intera giornata. Attualmente, ci sembra chiaro, che i 50 euro richiesti dal comune siano eccessivi e tanti commercianti si troveranno, loro malgrado, costretti a non poter saldare quanto dovuto in tempi, inoltre, molto ristretti visto che l’ultimatum scade tra meno di un mese. Ci sembra chiaro – conclude Carpentieri – che tali cifre andrebbero riviste e che un incontro tra le parti sia necessario prima di procedere a controlli e provvedimenti”

Salva