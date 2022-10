Abbate, Moratoria su tributi e “una tantum” per le bollette: le proposte

“La prima proposta che porterò al nascente governo regionale sarà indirizzata ad aiutare concretamente le migliaia di aziende siciliane messe in crisi dagli aumenti indiscriminati delle fonti energetiche. Porterò avanti con forza l’idea di una moratoria per quanto riguarda il pagamento dei tributi da ora fino al mese di giugno e congiuntamente l’erogazione di un contributo una tantum a favore delle aziende per il pagamento delle bollette energetiche”. Così l’onorevole Ignazio Abbate che raccoglie le tantissime richieste di aiuto che gli arrivano quotidianamente da parte di aziende messe in ginocchio dagli aumenti indiscriminati e prima ancora da due anni di pandemia. “Quello che propongo non è altro che una rivisitazione di ciò che abbiamo già sperimentato con grande successo a Modica durante l’ultimo mandato. Durante il periodo pandemico il Comune aiutò i cittadini modicani in diversi modi. In particolare l’erogazione di un contributo una tantum da destinare al pagamento delle bollette elettriche e la possibilità di posporre il pagamento dei tributi locali e contestualmente rateizzarle a tasso zero. Quello che proporremo alla Regione sarà proprio questo. Che si faccia portavoce presso il Governo Nazionale per concedere la possibilità alle aziende di rateizzare fino a 10 anni il pagamento dei tributi da qui fino alla prossima estate e l’erogazione di un contributo calcolato in base all’aumento medio registrato in bolletta negli ultimi sei mesi. Sarebbero due provvedimenti significativi per dare un concreto aiuto a chi è in difficoltà e chi sta pensando di chiudere completamente bottega. Ripeto abbiamo già un modello vincente che dobbiamo semplicemente adattare e riproporre su scala regionale”.

