Laporta. Marina di Ragusa terra di nessuno

Agiscono indisturbati nel “cuore” della notte. In pieno centro derubando all’interno delle attività commerciali. Una decina i “colpi” andati a segno negli ultimi giorni con generi alimentari, computer e suppellettli vari portati via. Una escalation che sembra non avere fine. Bersaglio Marina di Ragusa. “L’ondata di furti ai danni di privati e di commercianti pone in primo piano il tema mai sopito della sicurezza – denuncia il presidente del movimento civico Territorio a Marina, Angelo La Porta – se non si ammette l’esistenza di un problema, non lo si potrà affronterà mai in maniera adeguata. L’appello lo rivolgiamo al prefetto affinchè possa potenziare, da subito, i controlli delle forze dell’ordine in supporto ai carabinieri di Marina che sono numericamente insufficienti per coprire un territorio così ampio. In realtà nulla di particolare rispetto altri anni o ad altri territori che sono ciclicamente oggetto di attenzione dei malviventi che colpiscono per qualche settimana, poi spariscono, per ripresentarsi l’anno successivo. La particolarità di questa tornata è che i banditi operano con una sfrontatezza senza precedenti. In pieno centro come se nulla fosse”. I commercianti, oramai esasperati, chiedono il sostegno anche del comune.

“L’amministrazione comunale,, con il sindaco Cassì, per le iniziative di propria competenza, dovrà dare delle risposte ai propri concittadini – conclude Angelo La Porta”.

