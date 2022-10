Finalmente Pozzallo avrà struttura sanitaria moderna

Finalmente Pozzallo avrà una struttura sanitaria moderna ed efficiente. Deliberato dall’ASP di Ragusa il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione del PTA nel Comune di Pozzallo in via Follerau” e, contemporaneamente, l’indizione della gara di appalto dell’opera per l’importo complessivo è di 2.770.000 euro.