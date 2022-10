Premiata a Sortino l’Azienda modicana “Miele Polara”

L’azienda “Miele Polara” è stata premiata alla 1^ edizione del concorso per la selezione dei migliori mieli millefiori di produzione siciliana a Sortino, riconosciuto dall’albo Nazionale degli esperti in analisi sensoriali del miele. L’azienda si tramanda oramai da quattro generazioni, dal bisnonno Giorgio, al nonno Francesco, dal figlio Giorgio, al nipote Francesco. La produzione nasce in Sicilia nel 1920 dall’apicoltore Giorgio Polara, sicuramente uno dei primi produttori di miele a Modica e in provincia di Ragusa. L’azienda vanta una produzione ricca e variegata, con cinque tipi di miele e prodotti di apicoltura tipici iblei. Miele Polara è specializzato nella produzione di Miele di Carrubo una vera chicca dei Prodotti tipici Iblei, un miele di apicoltura siciliana prodotto a Modica, un miele raro di difficile produzione essendo un prodotto invernale. Il miele è una sorta di sciroppo, fatto di carruba, un alimento molto ricco d’ingredienti benefici per l’organismo, mentre ha un gusto molto gradevole ed è un alimento gustoso e soprattutto nutrizionale. E’ ideale per il dimagrimento, a causa della grande quantità di fibre contenute, utilizzato come sostituto di altri dolcificanti. La denominazione “miele dei monti iblei” è nata dall’idea del nonno Francesco Polara, negli anni ottanta, in omaggio al territorio in cui ancora oggi, con lo stesso amore e la stessa passione sono allevate le api per la produzione del miele in cinque varietà diverse, come i fiori che rappresentano la macchia mediterranea: Millefiori, Timo, Arancio, Carrubo ed ~ Grazie all’esperienza della tradizione tramandata da padre in figlio, l’Azienda Polara è riuscita a produrre un prodotto unico nel suo genere è soprattutto di massima purezza con un sapore impareggiabile che solo il miele dei monti iblei riesce ad avere. Proprio per la qualità del suo prodotto, è riuscita ad ottenere, alla sagra del miele, la menzione di “Eccellente” Miele Millefiori di Sicilia.

