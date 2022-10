Un ritorno al passato coi giochi classici

Quando ripensiamo alla nostra infanzia, non possiamo non ricordare gli immancabili giochi di carte. Che si tratti di una partita a scopa o di una a briscola, le carte hanno sempre accompagnato le lunghe giornate estive fra amici. L’avvento di Internet ha reso possibile rivivere quelle indelebili emozioni. Oggi basta essere connessi alla rete tramite uno smartphone per trascorrere ore e ore di svago. Il solitario online comprende milioni di partite differenti, ognuna delle quali può essere ipoteticamente vinta dal giocatore. L’esito positivo dipenderà esclusivamente dalle doti di gioco dell’utente, che avrà modo di confrontarsi con altri appassionati, oppure con il computer stesso. Rilassati adesso con il solitario online.

Le varianti online

Il solitario online è uno dei giochi che si presta meglio alla creazione di varianti. È un passatempo molto flessibile, perché ben si adatta a qualsiasi tipo di carta. I solitari più famosi sono lo Spider, il solitario classico e il FreeCell. Le carte usate non sono sempre le stesse, ma cambiano relativamente al paese di provenienza del gioco. I mazzi più gettonati sono quelli che comprendono carte straniere, come quelle francesi, ma esistono anche varianti regionali, quali le napoletane e le fiorentine. Online è presente un apposito menù che consente all’utente di personalizzare sin nei minimi dettagli l’esperienza di gioco. Possono essere cambiati i mazzi, i colori e, addirittura, le regole. Chiunque può approcciarsi a questo mondo: il solitario online è uno svago adatto a tutta la famiglia e ai dilettanti che hanno voglia di divertirsi con qualcosa di poco impegnativo.

Esperienza da condividere con gli amici

Abbiamo visto che il solitario online può essere giocato da chiunque, perché le regole consentono di diminuire a piacere la difficoltà di gioco. Chi si considera esperto, invece, può aumentare la posta in palio, cimentandosi con livelli difficili e impegnativi. Il solitario consente di regolare il timer della partita: così facendo, il giocatore potrà accrescere le proprie doti intuitive provando a vincere la partita prima dell’inesorabile termine del tempo. Le carte permettono di sviluppare l’acume e l’ingegnosità, e sono un ottimo espediente per ritardare l’invecchiamento di quelle aree del cervello che, se non opportunamente stimolate, potrebbero lentamente impigrirsi. In tenera età, il solitario online sviluppa le facoltà mnemoniche, di coordinazione e d’apprendimento del giocatore. In conclusione, il solitario online è un passatempo divertente per grandi e piccoli.

Salva