Istituto La Pira Pozzallo. Uniti per il benessere dei giovani

Oggi 12 Ottobre si è realizzato a Pozzallo al Cine-Giardino un bellissimo incontro con genitori e alunni, fortemente voluto dal Nuovo Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G.Pira” Prof. Antonio Boschetti ,con la collaborazione di Mariela Di Raimondo, Referente Integrazione con il Territorio e Rapporti con le Famiglie.

Il Dirigente ha incontrato Genitori e Alunni, per presentarsi e per presentare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Regolamento di Istituto e il Patto Educativo di corresponsabilità.

Parola chiave dell’incontro “coinvolgimento”

Una buona relazione tra casa e scuola induce gli alunni a ottenere migliori risultati di apprendimento ed avere un atteggiamento più positivo verso la Scuola. Viene ribadito che i genitori hanno l’opportunità di incontrare la Scuola a più livelli, fino a realizzare una progettazione partecipata e inclusiva, con compiti e responsabilità condivisi nel pieno rispetto dei propri ruoli.

In forma individuale,a questo livello la Famiglia dialoga con gli insegnanti, esprime pareri e riceve informazioni utili sull’andamento dei propri figli e su come collaborare a casa per il raggiungimento degli obiettivi di competenze previsti.

In forma collettiva e associativa, ad un livello ulteriore, i genitori eleggono propri rappresentanti negli organi collegiali di classe e di Istituto per collaborare alla progettazione delle attività.

Il D.S. comunica di voler incentivare la formazione di un Comitato dei Genitori il quale si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe

Come simbolo, l’evento si conclude con la firma plateale del Patto di Corresponsabilità da parte del Dirigente di un Genitore e di un alunno, fonte di impegni per : la scuola , la famiglia e l’alunno.

