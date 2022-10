Infopoint Marina di Ragusa. Laporta(Territorio)lo boccia in toto

“Un intervento “assai” discutibile in una piazza che, di certo, andava riqualificata in altro modo”. Il movimento Territorio boccia in toto l’info point in fase di realizzazione all’ingresso di piazza Malta a Marina proprio davanti l’opera di una grande artista ragusano. Una struttura in legno che dovrebbe ospitare l’ufficio turistico. “Siamo molto critici sull’aspetto estetico dell’intervento -spiega il presidente del movimento civico Territorio a Marina di Ragusa, Angelo La Porta – non solo il nostro movimento civico ma anche tantissimi cittadini ragusani che hanno manifestato, sui social, il loro disappunto. Le rassicurazione del sindaco che parla di un progetto ancora in itinere con panchine e verde attorno non ci convincono affatto. Non saranno di certo le panche o il verde a migliorare l’aspetto estetico devastante dell’opera. Fortunatamente siamo ancora in democrazia e le critiche, anche le più aspre, vanno accettate. La riqualificazione di una piazza così importante andava fatta in altro modo e non certamente costruendo un orribile scatolone in legno al centro dello spartitraffico. Le perplessità sono tante – aggiunge La Porta -anche sulla funzionalità della struttura in un’area decentrata. Quel tratto del lungomare è stato oggetto di altri interventi poco funzionali, pericolosi e assai discutibili. Vedi la pista ciclopedonale e la sosta delle auto, con parcheggi liberi, a ridosso della pista. Con una carreggiata, per il transito delle auto, che si è notevolmente ridotta”.

