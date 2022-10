Le polemiche sul nuovo infopoint di Marina di Ragusa

“Leggo in queste ore critiche sprezzanti sull’aspetto del nuovo infopoint di Marina di Ragusa sulla base di un rustico e senza che si abbia ancora idea del reale aspetto che avrà, e che siamo ora in grado di mostrare. Ci saranno anche nuove panchine e tanto verde intorno. Lasciatemi dire, afferma il Sindaco Peppe Cassì, che trovo surreale il fatto che si discuta dell’aspetto (presunto) e non della sostanza dell’intervento. Marina di Ragusa migliorerà ancora i propri servizi in favore dei turisti, con questo nuovo Infopoint, che si troverà in un’area strategica: a due passi dal mare, nel punto di incontro tra la nuova pista ciclabile e il riqualificato lungomare Doria, in un sito facilmente accessibile, vicino ai bagni pubblici recuperati di via Caboto e al parcheggio più capiente di Marina, anch’esso riqualificato, di piazza Rabito”.

Salva