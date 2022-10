Modica, lavori in ritardo a scuola. Studenti in protesta

Lavori in ritardo nella sede dell’IstitutoTecnico Commerciale “Archimede” di Modica. Lavori che si trascinano nel tempo e che hanno fatto “indispettire” addirittura gli studenti che hanno organizzato per venerdì prossimo una manifestazione di protesta contro le istituzioni che si occupano dei lavori nell’edificio scolastico di Viale Fabrizio. “Dopo anni – lamentano i promotori – ancora non hanno consegnato la struttura e noi studenti e studentesse non abbiamo le classi necessarie per svolgere le lezioni. La protesta è necessaria poiché viene leso il nostro diritto allo studio”.