Il “Verga” di Modica apre le porte agli Erasmus day

Il 13 e il 14 ottobre in tutta Europa si organizzano gli Erasmus days, durante i quali i protagonisti e beneficiari del progetto Erasmus sono coinvolti in funzione di disseminazione, cioè testimoniare la propria esperienza affinché altri a loro volta la possano realizzare.

Gli Erasmus Days rappresentano un momento importante per condividere la propria esperienza Erasmus+, diffondere i risultati dei progetti realizzati, ma anche l’occasione per scoprire il Programma, confrontarsi con altre esperienze e magari aprire le porte a questa avventura!

L’Istituto Verga di Modica, scuola capofila nella rete del territorio, dunque, in questi due giorni, apre le porte agli Erasmus day: gli studenti, i docenti, i Dirigenti Scolastici che hanno partecipato al Programma e che hanno trascorso giorni di studio o di job shadowing racconteranno le loro diverse esperienze.

La prof. Ssa Daniela Aprile, referente del progetto, ci riferisce che oltre 120 persone tra studenti e personale scolastico a vario titolo hanno partecipato al progetto di mobilità; numeri che costituiscono un traguardo straordinario anche perché si inserisce in un un contesto internazionale reso difficile dalla pandemia di Covid e dal conflitto in Ukraina.

Ovviamente il momento è una tappa fondamentale che permette, attraverso le relazioni e i feedback di chi ha partecipato, non soltanto un bilancio di quanto è stato fatto, ma soprattutto una programmazione delle future opportunità.

