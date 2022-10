Modica. Cerimonia di donazione opere d’arte al Museo Cioccolato

Sabato 15 ottobre alle ore 10, si svolgerà una cerimonia di donazione al Museo del Cioccolato di Modica, come evento conclusivo del Festival di design, arte e moda dal titolo Barocco & Neobarocco. Trattasi di due opere che hanno arricchito la manifestazione svoltasi a Ragusa Ibla, fin dallo scorso 16 settembre.

Le opere, realizzate dal Maestro Edoardo Malagigi in cartone riciclato, rappresentano il Pinocchio di Collodi, il personaggio più rappresentativo delle fiabe italiane, e il divano Tatlin disegnato dall’Arch. Roberto Semprini. Questo divano, un’icona del design italiano nel mondo, è liberamente ispirato alla torre costruttivista dell’artista russo Vladimir Tatlin, il cui modello in legno è conservato al Beaubourg di Parigi.

Questo design Festival, promosso dal Comune di Ragusa, con lo scopo di far dialogare cultura del progetto e cultura d’impresa e promuovere un confronto sulle espressioni del design “Neobarocco”, ha inteso coinvolgere il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica quale sponsor tecnico.

Il coinvolgimento del Consorzio si è concretizzato mediante la copertura delle opere del Malagigi, con un consistente strato di Cioccolato di Modica; curata da Piero Puglisi. Questa operazione ha comportato l’impiego di duecentocinquanta barrette di cioccolato sciolte a bagnomaria per raggiungere lo stato liquido, indispensabile per realizzare la copertura.

Inaspettata, ma gradita, la decisione dell’Architetto Semprini, di donare al Museo del Cioccolato di Modica le due opere, che potrebbero segnare l’avvio di una raccolta di opere in cioccolato legate ai simboli del Made in Italy.

Alla donazione sarà presente l’Assessore agli eventi del Comune di Ragusa Ciccio Barone che, fin dalla prima edizione del Festival Barocco e Neobarocco, ha creduto e supportato con decisione questa importante manifestazione.

Sono stati invitati a partecipare gli studenti delle scuole superiori della città.

