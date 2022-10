Scoperti 14 lavoratori “in nero” ( due percettori di rdc)

I finanzieri del Gruppo di Ragusa hanno eseguito mirati accessi nei confronti di diverse tipologie di imprese, principalmente operanti nel settore della ristorazione, individuando 14 lavoratori “in nero” di cui 2 risultati anche percettori di Reddito di Cittadinanza e due lavoratori irregolari. Nei confronti dei 5 datori di lavoro sono state elevate sanzioni amministrative per oltre

40.000 euro, anche per l’ipotesi aggravata di impiego di lavoratori “in nero” percettori di Reddito di Cittadinanza. Per questi ultimi è scattata la segnalazione all’Inps per la revoca

del beneficio e la restituzione, con effetto retroattivo, delle somme indebitamente percepite. È stata inoltre proposta, nei confronti di quattro imprese, la sospensione dell’attività

imprenditoriale all’Ispettorato del Lavoro di Ragusa, per il superamento della soglia del 10% di personale irregolare rispetto a quello presente sul luogo di lavoro.

I controlli effettuati testimoniano la costante attenzione riservata dalla Guardia di Finanza al contrasto dell’illegalità nel settore dello sfruttamento della manodopera irregolare.

Il lavoro nero, infatti, è piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le

imprese oneste.

