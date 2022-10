Rinnovato il Consiglio Direttivo di Valìa – Voglia di Ispica

Si rinnova il Consiglio Direttivo dell’Associazione Valìa-Voglia di Ispica. Scaduto il mandato temporale del Primo Consiglio, quello che ha “iniziato” le attività del movimento politico, portandolo fino ad impegnarsi concretamente in una tornata elettorale – le amministrative di Ispica del 2020, per l’appunto – i soci di Valìa – Voglia di Ispica sono stati chiamati ad un bel momento di democrazia interna, in occasione del rinnovo delle cariche associative.

Molte le riconferme, a suffragio dell’ottimo lavoro svolto nel corso del primo mandato. Marco Ruffino è stato confermato Presidente; con un ruolo di maggiore responsabilità rispetto al primo mandato, Rosita Solarino è stata indicata come Vice-Presidente; Mariangela Destro Pastizzaro, Giuseppe Santoro e Giovanni Aprile saranno consiglieri al loro secondo mandato; Mattia Egiziano e Alessio Migliorino i nuovi innesti.

«Il rinnovo delle cariche associative non è un banale passaggio all’interno della vita di Valìa – dichiara il Presidente Marco Ruffino – ma, bensì, è la dimostrazione di quanto, in questi tempi in cui sembra tutto fumoso e poco strutturato, noi crediamo che, affinché l’attività del nostro movimento sia quanto più proficua, occorra organizzarsi e affidare gli uni gli altri dei compiti specifici, far germogliare nuovi punti di vista in base alle sensibilità di ciascuno e, infine, fare sintesi».

Conclude così il Presidente Ruffino «Spetterà a questo Consiglio Direttivo condurre Valìa ad una nuova tornata elettorale, alla quale non mancheremo di farci trovare pronti, imponendoci degli obiettivi ben precisi »

