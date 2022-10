Penne. Cittadinanza onoraria al prof. Angelo Scivoletto

L’Amministrazione Comunale di Penne (Pescara) ha conferito la Cittadinanza Onoraria al Prof. Angelo Scivoletto, nato a Modica il 24 luglio 1925, morto a Parma il 21 giugno 2016, le cui spoglie riposano nel Cimitero di Penne, ove risiede tuttora la vedova, Signora Amalia Cavicchia. L’iniziativa di tale evento è stata sollecitata dalla Universita’ della LiberEta’ “Nicola Perrotti”, che aveva inaugurato l’Anno Accademico 2021-2022, con un Convegno dedicato a Scivoletto, collegato in streaming con l’ex assessore alla Cultura del Comune di Modica Maria Monisteri, in vista di un auspicato gemellaggio tra i due Comuni interessati. Anche l’Universita’ di Parma, dove Scivoletto ha insegnato, ha dedicato al Professore l’Aula Magna. A Modica tutti questi eventi sono seguiti con vivo compiacimento dal “Comitato Cittadino pro Angelo Scivoletto”, animato all’Avv.Raffaele Pluchino, che ha curato nel 2017 il libro *”Angelo Scivoletto – Un Segno sempre vivo”,* in ristampa.

”Ci preme ringraziare l’amministrazione comunale di Penne per l’attenzione e per il giusto riconoscimento al Prof. Scivoletto – dice Pluchino – uomo di grande cultura, intellettuale e sociologo, linea diretta di un prossimo rapporto tra la sua città natale è quella adottiva”.

