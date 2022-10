Argentina. Accreditato stabilimento produzione cannabis per scopi farmaceutici

L’Amministrazione nazionale dei medicinali, degli alimenti e delle tecnologie mediche (Anmat) dell’Argentina questa settimana ha accreditato la società statale Cannava, con sede nella provincia di Jujuy, come stabilimento ottimale per la produzione e la lavorazione di cannabis medicinale che sarà commercializzato per scopi commerciali e terapeutici in tutto il paese sudamericano. Cannava ha una capacità produttiva di 80 tonnellate di infiorescenze medicinali e circa 4.000 chilogrammi di principi attivi farmaceutici, diventando un leader regionale nella produzione di composti medicinali a base di cannabis. Dalla sua creazione nel 2018 su iniziativa del Governatore di Jujuy, Gerardo Morales, l’azienda ha raggiunto lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone che dipendono da Cannava CBD10. È un medicinale di comprovata efficacia per il trattamento di malattie come l’epilessia e le sindromi gastrointestinali e per alleviare il cancro e il dolore dentale. Allo stesso modo, Cannava CBD10 è usato per trattare il dolore cronico, l’ansia, i disturbi del sonno, tra gli altri usi supportati dai rapporti di marketing dell’azienda, che produce più di cento composti derivati ​​da questa pianta. Come ha dichiarato Morales, con il riconoscimento di Anmat, l’azienda argentina “diventa radar internazionale per la produzione di cannabis medicinale di livello farmaceutico. È fondamentale che il nostro Paese si distingua per il suo livello di eccellenza scientifica focalizzata sulla produzione, solo così possiamo competere con l’industria internazionale per garantire un accesso sicuro e conveniente alla cannabis medica”, ha specificato. Nel corso del 2022 Cannava ha collaborato con l’Università Ebraica di Gerusalemme nella formazione internazionale di medici, farmacisti e altri operatori sanitari. L’azienda ha una forza produttiva di oltre 200 dipendenti ed è in attesa della concessione di un ampliamento di 600 ettari, che le consentirà di aumentare i livelli di produzione e di avviare un progetto che vede la collaborazione del settore privato.

Salva