A Ragusa assemblea provinciale di Sinistra Italiana

Si è tenuta l’assemblea provinciale della federazione di Ragusa di Sinistra Italiana. L’assemblea, piacevolmente partecipata, ha visto la presenza di tesserati e simpatizzanti da diversi comuni della provincia. I lavori sono stati introdotti dal coordinatore provinciale Angelo Rinollo e da un saluto da remoto della coordinatrice regionale Manuela Parrocchia collegata da Palermo. Si è discusso del risultato delle elezioni, delle strategie di consolidamento e ampliamento dei consensi ottenuti e del partito sul territorio, delle prossime azioni politiche da compiere e delle prossime elezioni amministrative. Il clima era propositivo, con un desiderio unanime di mettersi al lavoro immediatamente sulle questioni che interessano la vita delle persone e il mondo che ci circonda. “Vogliamo essere riferimento sul territorio di tutte le persone che hanno bisogno di sentire vicine le istituzioni, di chi non riesce a pagare affitto e bollette, di chi non ha un lavoro dignitoso e adeguatamente pagato, di chi ha difficoltà ad accedere ai servizi come istruzione, trasporti, salute. Vogliamo incontrare la gente per ascoltarla e trovare insieme le soluzioni”. Così afferma il coordinatore provinciale al termine dell’assemblea.

