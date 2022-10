Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP plaude alla iniziativa “Settimana Anticontraffazione” del Ministero dello Sviluppo Economico”, una campagna che punta a sensibilizzare cittadini e imprese su un fenomeno globale, il cosiddetto Italian Sounding, che secondo i dati elaborati dalla Agenzia delle Dogane, produce un danno economico per il Paese, stimato in cento miliardi.

Il Cioccolato di Modica Igp combatte la contraffazione attraverso il Passaporto Digitale ,uno strumento frutto della collaborazione con il Poligrafico e Zecca dello Stato, Qualivita e CSQA, basato su un contrassegno personalizzato co un ologramma e una mobile App dedicata (TRUST YOU FOOD) per tracciare proteggere il prodotto dai rischi di frode e comunicare qualità e tracciabilità del prodotto al consumatore.

Cioccolato di Modica senza il logo IGP è un falso e non fai un buon affare.

