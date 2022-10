Domenica scorsa presso il Palafipl di San Zenon al Lambro, si è svolto 6^ Campionato Italiano Open OPEN di Powerlifting. Si è laureato che Campione Italiano Assoluto il ragusano Andrea Cicero, classe ‘99.

Con 775kg di totale, l’atleta si è aggiudicato il secondo titolo italiano dell’anno in corso e ha strappato il biglietto per i prossimi Campionati Europei, che si terranno in Polonia a fine Novembre.

Salva