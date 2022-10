A Modica la 6^ edizione di “Tutti insieme per la vita

Sabato scorso si è svolta, presso l’Auditorium “Pietro Floridia” con il patrocinio gratuito del Comune di Modica, la 6^ Edizione “Tutti insieme per la vita” 4°premio Sicurezza e legalità – organizzata dalla sede provinciale dell’’AIFVS – associazione italiana familiari e vittime della strada, presidente Biagio Lisa.

Presenti alla serata diverse personalità che si sono particolarmente distinte sul tema della sicurezza stradale provenienti da Milano, Modena, Pavia, Malta, Cosenza, Modica, fra i diversi premiati anche Mons. Angelo Giurdanella Vescovo di Mazara del Vallo, il comandante della Polizia Municipale di Modica Dott. Rosario Cannizzaro , il gruppo del progetto “Unità di Strada” dell’Asp 7 di Ragusa ed un premio speciale al gruppo delle “Mamme Coraggio della Contea di Modica”, che con le loro testimonianze hanno ricordato i propri figli vittime della strada.

Alla serata sono intervenuti il neo deputato regionale Ignazio Abbate, che ha sempre dimostrato grande disponibilità e sensibilità alla tematica, il presidente nazionale Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada Aps Onlus, Giuseppa Cassaniti, per la Commissaria straordinaria Ficano è stata delegata la consigliera comunale Rita Floridia, che si è resa parte attiva per la realizzazione di questo evento e di diverse altre proposte e iniziative sulla tematica, fra cui la richiesta d’ intitolazione di una via alle vittime della strada. La consigliera ha anche premiato il gruppo delle Mamme coraggio della Contea di Modica. Alla serata hanno partecipato anche altri Consiglieri Comunali di Modica, Giorgio Belluardo e il Consigliere Giorgio Civello , per il Comune di Vittoria il consigliere Fabio Prelati, delegato dal Sindaco alla sicurezza stradale.

“Un evento di sensibilizzazione che ha suscitato – c dichiara la consigliera comunale Floridia- emozioni molto forti, in particolar modo durante le toccanti e profonde testimonianze delle “Mamme Coraggio della Contea di Modica” . “Un gruppo nato grazie alla determinazione, alla tenacia di queste mamme, che con grande forza sono riuscite a trasformare il loro dolore e la loro sofferenza in coraggio ed energia per rivendicare i diritti dei loro figli vittime della strada. “Dare vita alle testimonianze – continua la Floridia – è importantissimo perché la memoria, il ricordo, può diventare proposta di miglioramento sociale, necessario per aiutare a prevenire, a capire, aiutando magari a salvare altre vite umane”. “Ricordare le migliaia di vittime della strada con iniziative di sensibilizzazione e riconoscimento rappresenta per i familiari un modo per sentire le Istituzioni più vicine e quest’ultime devono cercare sempre di essere pronte a sostenere e garantire le loro richieste”.

Durante la serata la consigliera Floridia, ha ringraziato il Presidente della sede provinciale dell’’AIFVS per l’ organizzazione dell’ evento e il Commissario straordinario dott.ssa Ficano, per aver accolto e autorizzato la sua richiesta, supportata dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – Sezione di Ragusa e dal gruppo delle “Mamme Coraggio”, di intitolare alle “Vittime della Strada, il Piazzale antistante al Polisportivo Comunale “Pietro Scollo” e l’intero svincolo con la ex SS 115, in corso di completamento. Un progetto di svincolo stradale, cosi come ha dichiarato la consigliera Floridia, voluto fortemente dai consiglieri comunali di maggioranza e dall’ ex Amministrazione Abbate, proprio per eliminare i pericoli in un’area spesso teatro di gravissimi incidenti.

