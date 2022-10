Furti tra Modica e Ispica. Controlli dei carabinieri

Continuano senza sosta i controlli delle Forze dell’Ordine nelle campagne tra Ispica e Modica.

Durante alcune perquisizione in abitazioni rumeni nel territorio di Ispica, sono state recuperate una testa di maiale congelata, e una forma di cagliata.

Per la cronaca alcune settimane fa, proprie nelle contrade Busita Carranzonza S.Rosalia, erano stati sottratti in alcune aziende dei maiali ed una cagliata di 60 kg.

Nessuna notizia delle attrezzature agricole sottratte, anche per la velocità con cui vengono “riciclate”.

Giovanni Antoci

