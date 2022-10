Pelligra. Piccola pesca a Scoglitti, tutto bloccato

Che fine hanno fatto i lavori di riqualificazione del porto peschereccio di Scoglitti? A chiederselo, ancora una volta, è il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino di Sviluppo ibleo, che già sull’argomento, nel giugno scorso, aveva presentato una interrogazione. “Purtroppo – afferma – le domande sono rimaste senza risposta ed è per questo motivo, visto che il tempo passa e non si ha alcuna contezza di quello che sta accadendo, che le ripropongo. Stiamo parlando di un progetto finanziato dalla Regione Sicilia per un importo pari a quasi 690mila euro. I lavori riguardano la realizzazione di un pontile, di una piattaforma, la costruzione di 20 banchi per la vendita oltre a un’area dedicata al lavaggio delle barche. Si ha dunque piena consapevolezza di quanto queste opere siano importanti per un comparto che sta attraversando un momento molto critico. Tra l’altro, ricordo che l’eventuale avvio dei lavori ha determinato lo spostamento delle imbarcazioni dei pescatori in un altro sito e, per la precisione, presso i pontili del molo di levante. Circostanza che ha causato la diminuzione dei posti barca in favore dei diportisti. Questi lavori, di fatto, però, risultano ancora oggi non iniziati. Si è provveduto solo ad eliminare le strutture esistenti in precedenza. Ecco perché vorremmo capire quali sono le ragioni di questo ritardo che stanno creando enorme disagio non solo agli operatori del settore della piccola pesca ma anche a numerosi diportisti, così è accaduto, almeno, durante il periodo estivo. La città, insomma, chiede di conoscere il cronoprogramma di questi interventi e di sapere se ci sono stati problemi di sorta che ne hanno impedito l’avvio. Serve, quindi, capire quando queste opere dovrebbero essere completate. Non si può più attendere oltre. Occorre dare una risposta alla marineria di Scoglitti”.

