Sanità: tumori allo stomaco e al colon, convegno a Scicli

Dieta mediterranea e indagini diagnostiche per prevenire i tumori allo stomaco e al colon. Per tre giorni oncologi e gastroenterologi di fama europea si sono confrontati a Scicli in un convegno voluto dal professore Renato Cannizzaro, intitolato “La gastroenterologia italiana ed europea: attualità nel 2022”.

“Lo screening del cancro colon rettale nella popolazione sopra i 50 anni ha ridotto la mortalità del 30 per cento” – spiega Cannizzaro, direttore della struttura di Gastroenterologia Oncologica Sperimentale del Cro di Aviano”.

“Oggi disponiamo di strumenti di intervento endoscopici impensabili negli anni Ottanta che ci permettono di rimuovere i piccoli tumori radicalmente. – aggiunge – Gli specialisti delle malattie dell’apparato digerente dispongono di un corteo farmacologico imponente che permette di curare le malattie croniche infiammatore intestinali, prima neglette”. Il Convegno è stato concluso da una tavola rotonda sulla corretta alimentazione come strumento di prevenzione delle malattie all’apparato digerente condotta dalla giornalista Livia Azzariti. (ANSA).

