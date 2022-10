Calcio, Eccellenza. Il Modica batte di rigore il Santa Croce

Un Santa Croce rognoso e mai arrendevole esce sconfitto dal “Vincenzo Barone” nel derby ibleo col Modica. Finisce due uno per i rossoblù di casa anche se nel primo tempo le due squadre erano andate negli spogliatoi col minimo vantaggio acquisito dal Modica al 14′, scaturito da un corner sul quale ha impattato di testa Agodirin mandando sulla traversa; la palla rientrata in campo, è stata messa dentro da Prezzabile alle spalle di Alcaraz. Nella ripresa pareggio di Napolitano al 56′ causato da una disattenzione della difesa locale, quando Russo verticalizza in area e trova il compagno lesto ad infilare Misseri. Sempre nel secondo tempo il penalty ha segnato la gara, al 66′, quando su calcio d’angolo dalla sinistra, la palla impatta sul braccio di Senè. L’arbitro Marino, ben appostato, non ha dubbi e indica i nove metri oltre ad ammonire l’attaccante. Falco non sbaglia dal dischetto e incamera la terza rete in campionato (la seconda su rigore).

nella foto il primo gol del Modica

Risultati 4^ Giornata:

Città di Comiso – Città di Taormina 2 – 2

Jonica – Nebros 1 – 1

Leonzio – Mazzarone 4 – 2

Milazzo – Città di Acicatena 2 – 2

Modica – Santa Croce 2 – 1

Rocca Acquadolcese – Nuova Igea 0 – 2

Siracusa Calcio – Virtus Ispica 3 – 0

Palazzolo – Real Siracusa 0 – 1

Classifica

Nuova Igea Virtus 10

Siracusa Calcio e Leonzio 9

Città di Taormina 8

Modica, Nebros e Acquadolcese 7

Real Siracusa 6

Jonica 5

Città di Acicatena e Mazzarrone 4

Santa Croce, Milazzo e Virtus Ispica 3

Palazzolo e Città di Comiso 1

