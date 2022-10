Calcio, D. Sconfitta casalinga per il Ragusa. Locri ne fa 3

Perde tre a uno in casa il Ragusa contro un Locri determinato e concreto in vantaggio al 27′ con Romero grazie ad uno svarione della difesa azzurra. Nella ripresa il tecnico ragusano cambia Falla per Iseppon ma sono ancora gli ospiti ad andare in gol, stavolta su rigore con Ficara. Filippo Raciti rimescola la squadra con un doppio cambio: dentro Barbara e Grasso al posto di Meola e Cacciola. Il tentativo di dare una scossa alla squadra non sortisce effetti, anche se al 22′ colpisce il palo con Grasso. E’, però, ancora il Locri a segnare, mettendo in cascina il risultato al 90′ con Martines. I locali trovano il cosiddetto gol della bandiera prima del fischio finale grazie a Randis.

