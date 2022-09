La Cna a confronto con l’Amministrazione comunale di Scicli

Zona artigianale, turismo e, in generale, crescita economica. Questi alcuni dei temi affrontati nel corso del primo incontro ufficiale tra la Cna e l’Amministrazione comunale di Scicli. Quest’ultima era rappresentata oltre che dal sindaco Mario Marino, anche dall’assessore Giovanni Falla con delega allo Sport e allo Spettacolo, e dall’assessore Concetta Portelli, con delega al Bilancio e allo Sviluppo economico. La delegazione dell’associazione di categoria era invece formata dal vicepresidente territoriale Francesco Occhipinti, da Giovanni Ruta, portavoce del mestiere dei termoidraulici e dal responsabile organizzativo locale Franco Spadaro. C’era anche il segretario territoriale di Ragusa Carmelo Caccamo. La Cna ha, prima di ogni altra cosa, formulato gli auguri di un proficuo lavoro alla Giunta municipale, con l’auspicio che lo stesso possa fornire risposte importanti a imprese e cittadini del territorio. Luci puntate, quindi, sulla zona artigianale di contrada Zagarone con la Cna che ritiene inderogabile l’assegnazione dei lotti ancora disponibili oltre che il completamento dei locali del centro direzionale.

E’ stata affrontata anche la questione della capacità attrattiva, ai fini turistici, della città. La Cna ha evidenziato come sia necessario avviare al più presto i lavori di fruizione di alcuni siti come le Grotte di Chiafura che costituiscono un unicum nel loro genere. Il sindaco ha dimostrato di conoscere bene l’attività svolta dall’associazione di categoria e ha manifestato l’intenzione, come dalla Cna richiesto, di avviare una fase di dialogo continua e produttiva. La nuova amministrazione, è stato altresì chiarito dal primo cittadino, punta molto sul recepimento dei fondi previsti dal Pnrr e sull’avvio dei cantieri rivolti, oltre alla manutenzione delle strade, anche ai lavori di recupero dei siti di Chiafura e del convento della Croce in primis.

“Abbiamo proposto all’amministrazione comunale – è stato evidenziato dai vertici della Cna – di operare in sinergia anche nell’ambito delle attività di formazione e informazione nei confronti delle imprese del territorio per rendere le stesse notizie più facilmente fruibili e più vicine alle stesse attività produttive. Infine, abbiamo lanciato la proposta di programmare un ampliamento del cimitero comunale per dare la possibilità alle imprese, soprattutto a quelle locali, di effettuare i lavori per la costruzione dei monumentini, laddove previsti. Anche su questo punto il sindaco ha dato comunicazione che è già previsto l’ampliamento delle aree pertinenti del cimitero, al fine di dare risposte alle necessità delle famiglie sciclitane. E’ anche prevista la sistemazione e manutenzione della parte già esistente”.

Nella seconda parte dell’incontro, gli assessori Falla e Portelli hanno invece illustrato alla Cna due eventi che l’amministrazione comunale ha programmato per i prossimi mesi: il primo riguarda la fiera da tenersi tra fine ottobre e i primi giorni di novembre; l’altro, dovrebbe tenersi nel periodo natalizio. “Abbiamo dato la nostra disponibilità – dicono dalla Cna comunale – affinché le due iniziative possano essere da noi supportate considerato, tra l’altro, che le stesse coinvolgono le imprese artigiane. Siamo, inoltre, convinti che questi appuntamenti possano diventare veicolo di promozione del nostro territorio in ambito provinciale e anche oltre”. E il segretario Caccamo aggiunge: “La Cna territoriale di Ragusa continuerà a incontrare i sindaci della nostra provincia. E’ stato utile e soddisfacente condividere con il primo cittadino di Scicli e con la sua amministrazione alcune linee programmatiche indispensabili per il buon futuro della città”.

