L’ex vice sindaca di Scicli, Caterina Riccotti, finisce su “Striscia la notizia”. L’esponente politico, avvocata, nel corso di un’intervista televisiva per le ultime elezioni amministrative ha dichiarato di essere pronta “ad aprire la mente, la testa e ….le gambe”. Una frase/lapsus che è stata ritenuta meritevole da Antonio Ricci per inserire la Riccotti in una rubrica della trasmissione satirica.

