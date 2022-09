Incidente stradale intorno alle 21 sulla ex Ss 115, in Contrada Gisirella, vicino al ponte guerrieri a Modica. Per cause da accertare si sono scontrate due autovetture, una Golf ed una Citroen. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato è l’ambulanza del 118 che ha trasportato la conducente della Golf in ospedale, mentre la conducente della Citroen è stata soccorsa sul posto.

Salva