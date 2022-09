Spiderman a Vittoria. Serie di furti nella stessa zona

Un insolito topo di appartamenti, agendo allo stesso modo di Spider-man, arrampicandosi sui muri, saltando da un balcone all’altro e camminando sui cavi della luce, la notte scorsa ha visitato 7 appartamenti e una trattoria, tutti tra la via Carlo Alberto e la via Roma.

In ogni luogo visitato ha sottratto qualcosa e poi si è dileguato. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano un uomo che indossava una mascherina e un cappello e portava con se due grossi zaini, uno davanti e un altro dietro.

Sui luoghi si sono portati i carabinieri, che erano Intervenuti la stessa notte e la scientifica della polizia che ha rilevato le impronte digitali.

Non è escluso che il nostro Spider-man abbia già un volto e un nome, ma gli investigatori mantengono il più stretto riserbo.

Fonte: Gianni Di Gennaro

Salva