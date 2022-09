Venerdì sera Abbate incontra la città in Piazza Matteotti

Venerdì 30 settembre alle 21:00 il neo-deputato Ignazio Abbate ringrazierà la città di Modica.

Il comizio di ringraziamento si terrà in Piazza Matteotti, là dove tutto è iniziato. Abbate, eletto con oltre 12 mila preferenze, ha annunciato oggi tramite un post su facebook la volontà di incontrare i propri sostenitori per ringraziarli della fiducia e dell’affetto dimostrato:

“Vorrei ringraziarvi uno per uno per quello che avete fatto per me. Non essendo possibile ciò, venerdì alle 21.00 vi aspetto in Piazza Matteotti per un ringraziamento doveroso nei confronti della Città che più di tutte mi ha consentito di essere eletto.”

Salva