Serie D. Brillante successo del Ragusa sulla Mariglianese

Mariglianese-Ragusa 0-2

Reti: pt 37′ Cess, 46’ Meola

Mariglianese: Lesta; Giordano, Ciaravolo, Tosolini, Petrucci li, Monteleone, Massaro, Palumbo, Mendigutxia, Costa, Di Dato. A disp.: Mariano, Angeletti, Landini, Mosca, Tiberi, Ferraro, Fiorillo, V. Esposito, U. Esposito. All. Senigagliesi.

Ragusa: Lumia; Falla, Diallo, Pertosa; Messina, Meola, Floro, Cess, Cacciola; Catalano, Randis. A disp.: Busà, Giuffrida, Barbara, Napoli, Gozzo, Iseppon, Laplace, Vitelli, Grasso. All. Raciti.

Arbitro: Cerea di Bergamo

Il Ragusa vince con merito in casa della Mariglianese cogliendo la prima vittoria stagionale . Al “Santa Maria delle Grazie” gli azzurri battono in modo autorevole la formazione di casa cancellando così sconfitta interna casalinga all’esordio col Catania. Gli azzurri hanno messo in campo tenacia e determinazione non rischiando quasi mai. La Mariglianese ha reclamato per un gol annullato al 38’ per fuorigioco, ma al di là di questo solo tiri centrali grazie ad un’ottima organizzazione difensiva con Petosa e Diallo a dominare l’area. E’ stato Cess e non solo per il gol del vantaggio, a svettare in mezzo al campo. Corsa, fisicità, tecnica, movimenti giusti e tutto per il Ragusa , soprattutto per gli attaccanti è stato più facile. Proprio Cess, migliore in campo, è andato in gol al 37’. Cross in area dalla destra sul quale interviene Randis di testa, gran parata di Lesta, che respinge corto, entra Cess e ribatte n rete per il meritato vantaggio. Il Ragusa non demorde e approfitta dello sbandamento degli uomini di Senigagliesi. Floro conquista palla e dalla sinistra trova l’imbucata giusta per Meola che entra in area e raddoppia. Con due gol di vantaggio il Ragusa amministra la seconda frazione anche perché la Mariglianese non fa altro che affidarsi a lanci lunghi, preda di Pertosa e Diallo che impongono la loro fisicità. L’esordiente basco Mendigutxia sul quale i locali contavano si è visto poco e ha distribuito solo qualche palla alta. Ragusa che chiude con possesso palla e si gode i primi tre punti della stagione.

