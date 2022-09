Igiene. I Carabinieri del NAS chiudono ristorante a Comiso

A seguito di un controllo del NAS Carabinieri di Ragusa, in collaborazione con personale della locale stazione Carabinieri, il Direttore dell’U.O.C SIAN dell’Asp di Ragusa, ha disposto la chiusura di un ristorante di Comiso. La misura si è resa necessaria a seguito dell’accertamento di gravi violazioni in materi di igiene e sanità riscontrate nei luoghi di preparazione, manipolazione e trasformazioni di alimenti e destinate alla successiva somministrazione agli avventori, violando il “pacchetto igiene” introdotto con il Regolamento europeo 852/2004 (carenze igienico sanitarie e strutturali-non corretta applicazione delle procedure predisposte in autocontrollo-mancato aggiornamento della registrazione sanitaria). Al titolare dell’attività commerciale sono state, inoltre, contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 4.000 euro.

Salva