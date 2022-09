Comiso. Integrazione oraria per 95 dipendenti del Comune

La Cisl Fp Ragusa Siracusa ha ottenuto un altro risultato positivo per i dipendenti del Comune di Comiso. Nelle giornate del 20 e 21 settembre, infatti, 95 dipendenti part-time hanno ricevuto la possibilità di potere contare su un’integrazione oraria strutturale grazie alla quale è possibile affermare che, al giorno d’oggi, nessun dipendente comunale dell’ente locale casmeneo svolge un orario settimanale inferiore a 24 ore. A darne comunicazione il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, con la segretaria territoriale, Sandra Farruggio. “L’azione del nostro sindacato – dicono Passanisi e Farruggio – non si fermerà certamente a questo traguardo. L’impegno sarà quello di avviare sin da subito le incisive e necessarie trattative affinché, entro il mese di giugno 2023, tutto il personale part-time del comune di Comiso possa raggiungere le 30 ore settimanali”. Inoltre, Passanisi e Farruggio aggiungono: “Esprimiamo un ringraziamento e rivolgiamo un plauso per l’operato svolto al sindaco, Maria Rita Schembari, e all’assessore al Bilancio, Manuela Pepi. Hanno ascoltato le richieste della Cisl Fp Ragusa Siracusa, instaurando un dialogo costruttivo e concreto. Tutto ciò ha permesso di restituire un po’ di dignità ai lavoratori e, nel frattempo, è stato possibile garantire il miglioramento della qualità dei servizi alla comunità comisana”.

