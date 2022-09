Coppa Italia d’Eccellenza. Oggi il ritorno tra Modica e S.Croce

Si gioca oggi, alle 15.30, allo stadio “Vincenzo Barone” di Modica, la gara di ritorno dei 16esimi di finale di Coppa Italia di Eccellenza, fase regionale. Il Modica affronta il Santa Croce Camerina; all’andata finì 2-2.

“Chiariamo subito un concetto: noi, a questa Coppa, teniamo parecchio e non lasceremo nulla di intentato – dice il mister modicano, Giancarlo Betta -. Nessuno stravolgimento rispetto al percorso e, soprattutto, nessuna rivoluzione. Farò qualche cambio com’è normale che sia. Peraltro, mancherà Pandolfo che è indisponibile ed ho convocato per la prima volta Coria, che sta seguendo in maniera eccellente il suo percorso per una perfetta integrazione in squadra. Non so se giocherà qualche minuto ma sarà con noi ed è assolutamente importante. Dopo Nebros, vogliamo subito voltare pagina e questa gara di Coppa con il Santa Croce, cade a proposito. All’andata finì 2-2 e, dunque, siamo in perfetta parità. Ce la giochiamo e vogliamo andare avanti e giocare mercoledì prossimo contro il Comiso. Loro sono una buona squadra, quadrata e ben sistemata in campo. Peraltro, l’affronteremo due volte in 10 giorni da noi. La mia squadra mi sembra si sia ripresa ma dobbiamo fare tesoro degli errori fatti a Gliaca di Piraino e non ripeterli mai più. Abbiamo lavorato normalmente e preparato questa partita come le altre. Per noi, lo ribadisco, è una partita molto importante e la Coppa Italia è una priorità alla pari del campionato“

Salva