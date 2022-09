Accademia Giuridica Modica. Firmato protocollo d’amicizia a Pisa

In un clima di grande cordialità è stato firmato a Pisa un protocollo d’amicizia e collaborazione tra la Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno e l’Accademia Giuridica Modicana. La Fondazione è costituita dagli Ordini degli avvocati di Pisa, Livorno, Lucca, Massa – Carrara e La Spezia e cura la formazione e l’aggiornamento professionale di avvocati e praticanti: cómpito condiviso dall’Accademia.

Si potranno così avviare percorsi comuni, relativamente a un singolo evento formativo o alla programmazione annuale. I convegni che si terranno nell’àmbito del circondario di Ragusa potranno essere seguiti a distanza dagli iscritti a quei Fori (ma anche da quelli di Trani e Venezia, gemellati con la Fondazione) e viceversa.

Già a giugno il convegno sulla riforma della procedura civile, tenutosi a Modica presso la sede della Fondazione Grimaldi, era stato seguito da tantissimi iscritti di quegli altri Fori, così come l’analogo convegno lucchese del 15 settembre è stato seguito da tanti iscritti del Foro di Ragusa.

Ciò consentirà un’offerta formativa ampia e variegata e, soprattutto, una collaborazione e un confronto amichevoli e proficui. Non è poco, in un momento in cui l’Avvocatura è chiamata a rispondere a sfide antiche e nuove, poste anche dalle importanti e attuali riforme che la riguardano in prima persona: con responsabile professionalità e con credibilità deontologica, piuttosto che con la chiusura nella sterile autoreferenzialità.

Un impegno al quale il direttivo dell’Accademia Giuridica Modicana non si sottrarrà, sperando d’assolverlo nel migliore dei modi, confidando anche nel costante confronto e patrocinio dell’Ordine di Ragusa e nella piena collaborazione della Fondazione Grimaldi.

