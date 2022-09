Protesta tifosi. Il Ragusa Calcio interviene

Dopo i noti avvenimenti che hanno riguardato la protesta e la conseguente decisione di non entrare allo stadio del gruppo organizzato Ultras Iblei, la società Asd Ragusa Calcio, in tutte le sue componenti, ci tiene a scusarsi con loro e con la città tutta per non essere riuscita a venire incontro alle giuste pretese del gruppo organizzato e di altri sostenitori di poter prendere parte al tanto atteso match tra Ragusa e Catania all’interno del settore B, settore storicamente destinato al tifo ragusano. “Di quali siano state le nostre mancanze a riguardo e il perché di questa sofferta decisione – spiega la dirigenza – ne abbiamo già discusso ampiamente con chi di dovere e non abbiamo intenzione di proseguire nell’elencare le numerose problematiche che hanno fatto si che, a malincuore,sia stata presa tale scelta” . La società’ ci tiene a ribadire l’affetto e la vicinanza al gruppo Ultras Iblei e a tutti i sostenitori di fede azzurra e si augura di riaverli al più presto al nostro fianco per godere e soffrire insieme durante l’arco di questa entusiasmante stagione di Serie D.

“Per proseguire nel nostro ambizioso progetto e dare un senso ai nostri enormi sacrifici,fatti da 3 anni a questa parte,abbiamo bisogno di voi”

Salva