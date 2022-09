CdS. Sanzioni del 2021: Vittoria, Modica e Ragusa primeggiano

Vittoria, Modica e Ragusa. Sono le tre città della provincia iblea che hanno comminato più multe per violazioni al codice della strada nel 2021 secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno. In termini di popolazione primeggia Ragusa con circa 73 mila abitanti, seguita da Vittoria con circa 63 mila abitanti, e Modica con circa 54 mila abitanti. Nella classifica degli automobilisti più multati emerge Vittoria, seguita, quindi, da Modica e poi Ragusa. Sostanzialmente tra nove su dodici comuni sono stati elevati verbali per circa un milione e ottocentomila euro. A Vittoria sono stati contestati verbali per complessivi 498.589,04 euro, a Modica 351.825,83 euro e a Ragusa 238.410,83 euro. Acate ha fatto il boom con le sanzioni elevate tramite autovelox (235 mila euro). Chiaramonte Gulfi nel 2021 ha incassato appena 7.228,14 euro mentre Pozzallo si attesta in poco meno di 40 mila euro

