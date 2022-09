L’importanza di ModicAltra

Modica ha un centro storico stupendo, poetico ed espressivo. Gesualdo Bufalino definì Modica “una melagrana spaccata”, ed ebbe ragione poiché è suddivisa in vari spicchi superlativi ed affascinanti.

Purtroppo negli ultimi anni il centro storico è stato perlopiù trascurato.

Alcuni giovani modicani, dall’inizio del 2020, hanno censito gli scorci del centro storico ed hanno fondato l’associazione ModicAltra con l’obiettivo di rivalutare tali luoghi.

Lo scorso 15 settembre, nel quartiere SS Salvatore, organizzata dall’associazione, al cospetto di un panorama mozzafiato, è stato proiettato il documentario “Terramatta”, che narra la storia di Vincenzo Rabito, contadino chiaramontano del 1899 che fu mandato al fronte a Gorizia nella grande guerra. Rabito, alfabetizzato da autodidatta, nel suo diario descrisse tutta la sua vita in maniera commovente.

Vi consiglio vivamente di guardare il documentario.

Tornando alla nobile iniziativa di ModicAltra, il grande Indro Montanelli, scrisse: “Chi non conosce il proprio passato, non potrà conoscere il futuro”. Tale frase riassume perfettamente l’importanza della conoscenza del proprio passato. Lo si può conoscere anche scoprendo minuziosamente i luoghi. Per questo mi sento in dovere di ringraziare i ragazzi che hanno fondato e mantengono in vita ModicAltra: rappresentano un’ampia ricchezza per la nostra generazione.

Dico solo che grazie a loro, per la prima volta, in 26 anni di vita, nonostante le mie difficoltà motorie e le barriere architettoniche che insistono (scali, scaliddi e pinnienzi), ho potuto ammirare personalmente il fascino del quartiere SS. Salvatore a Modica .

Queste iniziative bisogna “pubblicizzarle ” e far sì che ne nascano altre.

ModicAltra ne è un esempio da seguire!

Nele Vernuccio

