Congo. Esplode cisterna carburante: 7 morti e 20 ustionati

Il governatore del Congo Centrale, Guy Bandu, ha annunciato che sette persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite a causa dell’esplosione di un’autocisterna che stava trasportando una grande quantità di carburante. L’esplosione dell’autocisterna è avvenuta sulla statale nei pressi della città di Mbuba nel territorio di Madimba, a circa 120 chilometri a ovest della regione congolese di Kinshasa. Sono in corso le indagini per determinare le cause del grave episodio. “È ora di adottare misure drastiche e coraggiose per rafforzare la regolamentazione dei trasporti, in particolare quella dei prodotti infiammabili, per porre fine a questo ciclo di tragedie”, ha affermato Bandu. L’area è attraversata dall’autostrada nazionale, una delle direttrici più trafficate della Repubblica Democratica del Congo, che la collega con la capitale Kinshasa, attraverso le uniche uscite marittime dei porti di Matadi e Boma. Sono tuttora in corso le operazioni di sgombero delle corsie che stanno provocando grandi ingorghi. La zona non è nuova a episodi simili. Nell’ottobre 2018, cinquanta persone sono morte e altre cento hanno riportato ustioni gravi, nella stessa regione a causa di simili circostanze.

