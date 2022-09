Il Santa Croce calcio ancora in casa contro il forte Siracusa

Seconda gara consecutiva in casa per il Santa Croce calcio che per la terza giornata del girone d’andata del campionato di Eccellenza, affronterà sul green del Kennedy, il forte Siracusa. Sarà una gara da prendere con le pinze per la truppa guidata da Gaetano Lucenti che dopo la sonante vittoria di sette giorni fa è alla ricerca di una continuità di risultati. Nella stessa situazione si trovano anche gli avversari di turno che dopo la caduta all’esordio in campionato, hanno superato in casa il Città di Comiso, facendo una bella iniezione di fiducia. Gli ospiti allenati da Peppe Mascara sono una delle squadre più accreditate al salto di categoria e la rosa a disposizione del tecnico aretuseo con i vari Savasta, Ficarotta, Palmisano, Maimone e Belluso, solo per citarne alcuni, rappresenta un vero lusso per la categoria. Mister Lucenti in settimana ha cercato di preparare al meglio la gara, caricando l’ambiente a credere nei propri mezzi. Secondo il parere del tecnico biancazzurro l’impresa è fattibile e la gara se gestita bene, potrebbe essere nelle corde di capitan Ravalli e soci. Per l’occasione Lucenti avrà a disposizione tutta la rosa dei giocatori, ma, per la decisione dello “starting eleven” se ne parlerà nei minuti prima del fischio d’inizio.

Di seguito la presentazione alla gara del mister in seconda Gigi Zarrella

“Quella di sabato pomeriggio sarà una partita tosta perché affronteremo una delle squadre pretendenti al salto di categoria. Per affrontare squadre del genere bisogna calarsi nella mentalità operaia e correre per tutti i novanta minuti. Dobbiamo cercare di giocare come contro la Nebros e riuscire a commettere pochi errori, perché una squadra come il Siracusa non ci perdonerebbe. La nostra è una squadra molto giovane e sfruttando la caratteristica della loro spregiudicatezza, sono convinto che i ragazzi faranno una grande prestazione per non sfigurare davanti ai nostri sostenitori”.

La gara si giocherà sabato pomeriggio allo stadio “Kennedy” e avrà inizio alle ore 16.00. a dirigere la gara sarà il signor Andrea Augello della sezione di Agrigento che sarà collaborato dal signor Nicola Conticelli della sezione di Catania e dal signor Federico Principato della sezione di Agrigento

Salva